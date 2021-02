Ok al bilancio di previsione, emendamenti tutti bocciati

CREMA (26 febbraio 2021) - Approvato con il solo voto della maggioranza il bilancio di previsione 2021, documento che non ha subito modifiche, stante la bocciatura di otto dei nove emendamenti presentati dalle minoranze (tre di Forza Italia e Cinque Stelle e due della Lega). L’ultimo è stato invece ritirato da Forza Italia. Si trattava della richiesta di destinare 50 mila euro al Movimento per la vita di Crema, per le attività meritorie sul territorio, sottraendo questi fondi dalle voci di bilancio riguardanti le manutenzioni del patrimonio (25 mila euro) e del verde pubblico (25 mila euro). «Presenteremo una mozione in merito, per ampliare il dibattito sul tema», ha spiegato il consigliere di minoranza di Forza Italia Simone Beretta, nel motivare la decisione di ritirare l’emendamento. Come già lunedì, la seduta oltre che fiume, è stata molto accesa, con rimpallo di accuse anche sul piano personale. Si è aperta con le repliche degli assessori alle critiche delle minoranze presentate a inizio settimana.

Poi l’intervento del sindaco Stefania Bonaldi, prima del voto sugli emendamenti e delle dichiarazioni conclusive che hanno preceduto quello sul bilancio. Un intervento duro vero le minoranze: «Ma dove avete vissuto?»

