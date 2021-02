Muore ciclista investito a Capralba

CAPRALBA (25 febbraio 2021) - Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco prima delle 14 tra Capralba e Sergnano, in località Campisico, dove un ciclista è stato investito da un'automobile ed è morto. Della vittima non si conoscono le generalità perché non aveva documenti con sé. Sul posto ambulanza ed elisoccorso da Bergamo, oltre ad una pattuglia della Polstrada.

Notizia in aggiornamento

