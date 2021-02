Truffa dei contatori: vittime Enel e oltre 50 famiglie

RIPALTA CREMASCA (25 febbraio 2021) - La si può chiamare la truffa dei contatori e a rimanerne vittima sono state più di cinquanta famiglie residenti sul territorio comunale. A spiegare come siano potute cadere nel tranello è il sindaco Aries Bonazza. «Alcuni addetti di un'azienda di Frosinone hanno attivato dei contratti, partendo dal numero di serie di questi contatori, e poi li hanno venduti a Enel Energia prendendo le provvigioni. In sostanza, la prima ad essere stata truffata è stata proprio l'Enel, ignara di come i falsi contratti fossero stati stipulati». Accortasi di quanto accaduto, la società che vende energia ha sporto denuncia e ha inviato alle forze dell'ordine i numeri dei contatori attivati. Indagini dei carabinieri.

