In casa cocaina per 10 mila euro, arrestato cameriere-spacciatore

CREMA (24 febbraio 2021) - In casa, i carabinieri, gli hanno trovato 50 grammi di cocaina, che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato 10 mila euro, e 620 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio. L'uomo, di origine albanese, residente a Crema, 45 anni, cameriere, pregiudicato per reati analoghi, è stato così arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa della celebrazione del processo per “direttissima” presso il Tribunale di Cremona.

