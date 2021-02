L'esercito per il via al tunnel, a giugno lavori in stazione

CREMA (23 febbraio 2021) - Per il sottopasso destinato a liberare il quartiere di Santa Maria dall’isolamento ad intermittenza sarà necessario attendere la bonifica dell’area, prima che le ruspe entrino in azione. Buone notizie arrivano però dal fronte dell’attigua stazione ferroviaria, che verrà interamente rimessa a nuovo a partire da giugno. La regia di entrambe le opere fa capo a Rete ferroviaria italiana, la società di gestione delle infrastrutture su ferro. E il cantiere della prima è stato consegnato ormai da due mesi. Ma il fatto che non si vedano operai al lavoro ha fatto sorgere dubbi, sul rispetto del cronoprogramma, da poco meno di un anno e mezzo per l’ultimazione. A fugarli è stata un recentissimo confronto con la direzione dell’ente. "Ho contattato Rfi per avere un primo aggiornamento — rivela l’assessore comunale alle Opere, Fabio Bergamaschi —: mi è stato spiegato che è in corso la consueta fase burocratica relativa alla bonifica dagli eventuali ordigni bellici, prevista obbligatoriamente. La competenza è del Reparto infrastrutture dell’esercito e in particolare dell’ufficio bonifica campi minati, con sede a Padova. Normalmente, viene delegata la verifica sistematica ad aziende private, mentre i militari intervengono solo qualora sia effettivamente riscontrata la presenza di residuati".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO