Fuga con il pick-up rubato, cercano di seminare i carabinieri con la schiuma dell'estintore

CREMOSANO (23 febbraio 2021) - Era stato rubato la notte tra il 21 e il 22 febbraio a Robecco D’Oglio ed utilizzato nelle prime ore della mattina di ieri per un furto di generi alimentari dai distributori automatici presenti presso un’area di servizio di Madignano, il pick-up che, dopo la mezzanotte scorsa, è stato intercettato nei pressi di Cremosano da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crema in servizio di controllo del territorio.

L’auto era stata segnalata quale oggetto di furto ed i militari in servizio di perlustrazione del territorio erano tutti stati informati in modo da poter tempestivamente intervenire nel caso in cui l’autovettura fosse entrata nel territorio del cremasco e verosimilmente utilizzata per perpetrare reati di tipo predatorio. E così è stato: il pick-up è stato individuato ed i tre occupanti hanno tentato la fuga, utilizzando anche un estintore che avevano con sé per creare difficoltà alla visuale della pattuglia che li inseguiva.

Giunti in via Treviglio, nel territorio di Crema, i tre hanno pensato di abbandonare l’auto in un campo attiguo alla strada, non accorgendosi di un fosso presente in quel tratto finendoci dentro; questo però non gli ha impedito di uscire dall’auto e di darsi alla fuga. A nulla sono valse le immediate ricerche dei malviventi, che sono riusciti a dileguarsi nell’oscurità attraverso i campi presenti in zona, facendo perdere le loro tracce. Il pick-up rubato è stato recuperato e sottoposto agli opportuni accertamenti e rilievi, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

