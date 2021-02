L'ultimo abbraccio a Erasmo Andreini

CREMA (23 febbraio 2021) - C’erano alcuni dei suoi ragazzi, ieri pomeriggio, nella basilica di Santa Maria, quelli cui era più affezionato: da Beppe Rugginenti a Italo Groppi, da Enrico Colnaghi a Luca Tallandini, da Renzo Ciulli a Dario Hubner. Calciatori dei suoi nove anni di Pergocrema, venuti per rendere omaggio al loro presidente, Erasmo Andreini, morto a 85 anni. E poi c’erano alcuni degli uomini che erano in società insieme a lui, da Massimiliano Aschedamini (a sua volta qualche anno dopo presidente del club gialloblu), al segretario Agostino Maccalli, dallo storico magazziniere Mario Zucchetti al medico sociale Walter Della Frera. E c’erano anche Marino Bussi e Walter Pellegrini, in rappresentanza del Pergo di oggi, insieme a esponenti di altre società calcistiche della provincia. Ma c’era pure una gruppo di tifosi storici, che hanno ricordato come, quando mancavano i soldi per organizzare i pullman per andare in trasferta, bastasse andare a chiedere a Erasmo.

