«Reti tagliate per entrare nel parco»

PANDINO (21 febbraio 2021) - Il piccolo parco giochi nel centro della frazione di Nosadello di Pandino è spesso scenario di ingressi abusivi. Lo conferma il sindaco Piergiacomo Bonaventi che, nei giorni scorsi, è stato chiamato per l’ennesima volta per via della recinzione danneggiata da ignoti. «Era già stata riparata, abbiamo nuovamente provveduto, con ogni probabilità c’è qualcuno che con il buio si apre un varco per entrare», chiarisce il primo cittadino. Oltre alla rete altri danni, fortunatamente, non ce ne sono. Almeno per ora i giochi, nel piccolo quadrato, non sono stati toccati. Il parchetto, così come tutti gli altri spazi verdi pubblici recintati, è chiuso sino a data da destinarsi. Un provvedimento preso alla fine dell’ottobre scorso dal Comune, come precauzione per evitare assembramenti in concomitanza con la seconda ondata del Covid (ma la sera non sarebbe stato comunque accessibile).

