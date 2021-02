Autoguidovie modifica i percorsi dei bus

CREMA (21 febbraio 2021) - Autoguidovie corre ai ripari. La società di trasporto pubblico, per cercare di venire incontro ai propri utenti, ha deciso di modificare tutti i percorsi delle principali linee che collegano Crema con Milano e l’hinterland. Il motivo sono i lavori, cominciati a inizio settimana sulla provinciale Cerca a Caleppio. La Città metropolitana prevede che proseguano sino a fine maggio per consentire di mettere in sicurezza l’arteria (in particolare un ponte). Sono opere legate ai lavori di raddoppio della Paullese stessa (è in corso il cantiere del secondo lotto milanese che si concluderà a fine 2022, Ndr). Si formano dunque colonne interminabili sull’ex statale 415, che rendono impossibile rispettare gli orari prestabiliti dei pullman. Mani nei capelli per i pendolari attesi da mesi di code ancora più pesanti del solito. Diversi automobilisti chiedono che venga aperta una viabilità alternativa, sfruttando le strade che passano per Paullo, ma sembra molto difficile che ciò possa avvenire.

