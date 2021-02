Forza Italia spara sul bilancio: «Servono soldi per le strade»

CREMA (19 febbraio 2021) - «Un bilancio piatto, senza prospettiva, di chi si trascina stancamente alla meta delle elezioni amministrative dell’anno prossimo, dopo dieci anni di governo della città». Così, i consiglieri comunali di Forza Italia Antonio Agazzi (intervenuto telefonicamente), Laura Zanibelli e Simone Beretta, stamattina in conferenza stampa nella sala delle Vele, hanno definito il documento programmatico presentato dalla giunta. Documento per il quale hanno preparato una serie di emendamenti. «Chiediamo che i mutui da accendere siano di due milioni e 200 mila euro, anziché di un milione e mezzo. Si potrebbero pagare in 20 anni con una quota di 133 mila euro l’anno. Un milione e 400 andrebbe alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, invece dei 400 mila messi a bilancio; gli altri 800 mila servirebbero per ristrutturare Porta Ombriano, Porta Serio e il teatro San Domenico. In alternativa, la metà di questa cifra potrebbe essere dedicata a sistemare l’edificio scolastico di largo Falcone e Borsellino, per trasferirvi la scuola media Vailati; 50 mila euro servirebbero per la progettazione». La proposta precede le critiche al bilancio.

