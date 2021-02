Folle inseguimento all'auto rubata, sventato colpo dall'Arma

SPINO D'ADDA (19 febbraio 2021) - Folle inseguimento ad un'auto risultata rubata e con tre malviventi a bordo. E' successo nella serata di ieri quando i carabinieri che si trovavano nel Comune di Spino d’Adda notavano la presenza di un’autovettura sospetta, una BMW X1 di colore nero; immediatamente la Centrale Operativa confermava ai militari che si trattava di un’auto rubata lo scorso 11 dicembre a Trenzano, in provincia di Brescia. I carabinieri del Nucleo Radiomobile si ponevano all’inseguimento della vettura, che a quel punto fuggiva a tutta velocità. L’inseguimento della pattuglia si è protratto fino all’intersezione con la strada che conduce al centro abitato di Boffalora d’Adda (Lodi) quando gli operatori riuscivano ad agganciare i malviventi. A quel punto i tre occupanti uscivano dall’autovettura, lasciando gli sportelli aperti, e si davano alla fuga verso i campi circostanti, approfittando così dell'oscurità e facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, nel frattempo, giungevano in ausilio altre pattuglie dei carabinieri per la ricerca dei 3 fuggitivi, mentre si provvedeva ai rilievi fotografici e agli accertamenti di competenza. E’ verosimile che la banda stesse per compiere furti nelle abitazioni o nelle aziende della zona. Dopo una prima ricostruzione dei fatti, proseguono le attività attraverso l’esito dei rilievi criminalistici e le attività investigative del Nucleo Operativo della Compagnia di Crema per individuare i fuggitivi.

