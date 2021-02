Santa Maria, riaperto l’ufficio postale

CREMA (19 febbraio 2021) - C’è voluto praticamente un anno: era l’inizio di marzo del 2020 quando, anche a causa dell’aggravarsi della pandemia, le Poste chiusero l’ufficio di via Battaglio nel quartiere di Santa Maria. Una scelta che nei mesi del lockdown non causò grossi disagi, ma che da maggio ai giorni scorsi, ha poi costretto centinaia di residenti della zona nord della città a prendere l’auto per raggiungere l’ufficio centrale di piazza Madeo o recarsi allo sportello di Pianengo. Da martedì la Posta ha ripreso l’attività, seppur ancora a scartamento ridotto. L’ufficio è accessibile tre volte la settimana e solo al mattino: il martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

