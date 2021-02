Caritas, al dormitorio sempre tutto esaurito

CREMA (18 febbraio 2021) - «Tutti i letti sono praticamente sempre occupati, ma per fortuna non abbiamo avuto un incremento di richieste di aiuto nell’ultima settimana che abbia superato la disponibilità di posti, nonostante il periodo sia stato caratterizzato dal gelo che ha portato le temperature notturne a scendere sotto zero di diversi gradi». Il direttore della Caritas diocesana Claudio Dagheti, fa il punto sulla situazione del dormitorio San Martino, 18 letti ospitati nella palazzina di via Civerchi, nel pieno centro storico della città, di proprietà della diocesi. Da quest’anno è attiva anche una sala separata dedicata a refettorio dove i senzatetto possono fare colazione e consumare il pranzo.

