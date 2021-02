Zona rossa a mezz'ora di macchina

SONCINO (18 febbraio 2021) - Lockdown duro a meno di mezz'ora di macchina da Soncino: Castrezzato, sull’altra sponda dell’Oglio, è finito da ieri in zona rossa e all’ombra del castello l’allerta è massima: «Come già accaduto in occasione dell’impennata di casi a Corzano, esprimo solidarietà ai cittadini e al sindaco di Castrezzato per la situazione difficile in cui si trovano. A Soncino – spiega il sindaco, Gabriele Gallina – la situazione è meno critica rispetto ad altri Comuni ma si esercita sempre, ovviamente, la massima prudenza».





