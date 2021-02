I tre parchi di Pandino restano vuoti: troppi contagi

PANDINO (17 febbraio 2021) - I tre parchi recintati, le principali aree verdi del paese, rimarranno chiusi al pubblico un’altra settimana. «I numeri dei contagi in paese sono in risalita – ha spiegato il sindaco Piergiacomo Bonaventi in un video messaggio ai pandinesi –. Dopo la prima settimana di febbraio, in cui non avevamo avuto più nuovi positivi, nella scorsa abbiamo registrato otto persone residenti che hanno contratto il virus. Sono dunque costretto a tenere ancora chiuse le aree verdi per evitare il rischio di assembramenti. Non è una decisione facile, ma dobbiamo continuare ad essere prudenti. Dagli ultimi riscontri i contagi sono in aumento in diversi territori a noi vicini, come le province di Brescia e Bergamo». Una scelta che va controcorrente rispetto ad altri centri cremaschi che non hanno mai chiuso i loro parchi recintati, nemmeno in zona rossa. In paese non mancano le lamentele, lumi in merito alla situazione erano stati chiesti anche dalla minoranza, non appena la Lombardia era tornata in zona gialla. I più penalizzati sono soprattutto i giovanissimi, che per una partita a pallone devono arrangiarsi nei parcheggi o in altre piccole zone verdi del paese.

