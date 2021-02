Fondi alla chiesa, donati 100 mila euro

MONTE CREMASCO (17 febbraio 2021) - Il benefattore ha voluto restare anonimo, anche se ovviamente il parroco don Roberto Sangiovanni e alcuni componenti del consiglio pastorale conoscono l’identità di chi ha voluto sostenere la chiesa muccese: risale alle scorse settimane una donazione di 100 mila euro in favore della parrocchia dei Santi Nazario e Celso. Ieri, interpellato in merito, don Roberto non ha voluto rilasciare commenti su questo importante aiuto. E già si parla di un possibile investimento dei 100 mila euro per restaurare il santuario della Madonna delle Assi, luogo di culto molto caro ai muccesi e non solo, che si trova al confine con Palazzo Pignano, sulla sponda destra del canale Vacchelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO