Minori a rischio in famiglia, impennata di casi

CREMA (17 febbraio 2021) - S’impenna il numero di minori cremaschi seguiti al servizio tutela di Comunità sociale, l’azienda consortile che segue il comparto, per conto dei 48 Comuni del distretto. A fine 2020 erano 666 gli under 18 a rischio, segnalati dall’autorità giudiziaria competente, il tribunale dei minori di Brescia. Si va dalle vittime di violenze in famiglia ai coinvolti in situazioni in cui i genitori non sono più in grado di badare a loro, vuoi per problemi legati alla tossicodipendenza, per l’abuso di alcool e altri fattori. Un anno prima bambini e ragazzi seguiti erano 571, il che significa un incremento di 95 casi, pari al 16%. Tra le cause scatenanti, non mancano quelle economiche che spesso si sommano, oppure sono alla base, del disagio sociale che poi sfocia in abusi.

