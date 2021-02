«Gabbie manomesse, così è vanificato l’obiettivo»

CREMA (16 febbraio 2021) - «Il nostro impegno e quello dell’impresa incaricata è massimo; ma abbiamo la sensazione di lottare contro i mulini a vento...». Così l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli commenta il problema emerso negli ultimi giorni, che rischia di compromettere la lotta al proliferare delle nutrie, che il Comune ha messo in campo da mesi. Spesso le gabbie per la cattura dei roditori, mai così numerosi nei terreni agricoli e lungo gli argini dei canali irrigui ai margini della città, vengono manomesse. C’è chi le chiude volutamente, impedendo agli animali di entrarci per cibarsi dell’esca e rimanere così in trappola. Non si tratta di vandalismi, ma comunque di azioni che vanificano l’uso delle gabbie.

