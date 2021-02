Nutrie, sponde ok. Via in sicurezza

CAPERGNANICA (15 febbraio 2021) - Lavori in corso a margine della strada provinciale che proviene da Ripalta Cremasca, in prossimità dell'ingresso del centro abitato. Grazie a un finanziamento regionale, il Comune ha avviato un intervento che prevede la manutenzione straordinaria dei coli irrigui, con la formazione di una mantellata in pietra. Il costo dell’intervento è di 100 mila euro. L’opera serve per prevenire pericolosi cedimenti in alcuni tratti di sponda, dovuti all’azione dannosa delle nutrie e permetterà di realizzare la creazione di un collegamento ciclabile alberato con il centro abitato, riqualificando in tal modo uno degli ingressi principali al paese. Il tratto interessato è di circa 200 metri e riguarda il lato sud della strada. Oltre a migliorare l’aspetto estetico, l’intervento renderà sicure le sponde. Un lavoro simile era stato fatto negli anni scorsi anche lungo la roggia Acquarossa, nel tratto interno al paese.

