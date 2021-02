Parcheggi selvaggi, Crema Nuova insorge

CREMA (15 febbraio 2021) - Protestano i residenti, ma protestano anche altri cremaschi soliti passare a piedi per il quartiere. Crema Nuova è sempre più in balia della sosta selvaggia. Accade soprattutto nella zona tra piazza Fulcheria, via Samarani e via Boldori. Queste strade e altre laterali si trovano a brevissima distanza, da via Verdi, dove tre mattine la settimana si tiene il mercato comunale: è soprattutto in questi frangenti, specialmente il sabato mattina, che le auto vengono parcheggiate ovunque, occupando passaggi riservati ai pedoni e altre zone dove la sosta è vietata.

