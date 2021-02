Stalking, 105 vittime assistite da "Donne contro la violenza"

CREMA (14 febbraio 2021) - "Si tratta di casi che non diminuiscono. Bisogna vincere la paura e denunciare". Così il vicequestore Bruno Pagani esorta ​​​​​le vittime di stalking e violenza di genere a rivolgersi a polizia e carabinieri o alle associazioni di supporto. Come le volontarie, una quarantina, del gruppo Donne contro la violenza, attivo a Crema e nel Cremasco (la sede è in via Mercato) dal 1990. Nel solo 2019, al quale si riferiscono gli ultimi dati disponibili, l’associazione ha assistito 105 vittime di abusi fisici, psicologici o economici.

