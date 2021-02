Auto contro la centralina elettrica, due feriti

MONTE CREMASCO (13 febbraio 2021) - Lei è stata trasferita in ambulanza in ospedale a Crema, lui portato via in elicottero: due 30enni, che vivono in paese da circa un anno, sono rimasti feriti nell'incidente avvenuto intorno alle 18.30 in via De Gasperi. La ragazza al volante ha perso il controllo della Nissan Micra, proprio davanti alla palestra comunale. L’auto è andata a sbattere contro le centraline elettriche e del gas a bordo strada, a fianco del cancello dell’impianto sportivo. Ha impattato anche con il palo dell’illuminazione pubblica, poi si è girata su se stessa ed è finita contro la recinzione della villa che si trova dalla parte opposta della carreggiata. Entrambi i feriti, stando ai primi riscontri dei soccorritori, non sarebbero in gravi condizioni.

