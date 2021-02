Casearia più sicura con il cantiere da 750 mila euro

PANDINO (14 febbraio 2021) - Proseguono i lavori e i progetti nel settore dell’edilizia scolastica avviati dalla Provincia. Interessata anche la scuola Casearia, che beneficerà di un finanziamento governativo di 750 mila euro. Il progetto definitivo prevede lavori di adeguamento antisismico e alle più recenti normative per la prevenzione degli incendi, sia della struttura scolastica, sia del laboratorio. «I fondi stanziati due anni fa sono stati erogati in via definitiva tramite la Regione, come pubblicato sul bollettino — spiega il direttore della Casearia Andrea Alquati — dobbiamo però ancora conoscere i dettagli degli interventi, compresa la tempistica, anche per capire se durante i cantieri dovremo o meno sospendere alcune attività e dunque se si dovranno valutare eventuali alternative».

