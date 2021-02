Minaccia e ingiuria l'ex fidanzata, applicato il Codice Rosso

CREMA (13 febbraio 2021) - Il Commissariato di Crema nei giorni scorsi ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal Gip del Tribunale di Cremona, nei confronti di un cittadino albanese 35enne residente a Crema resosi responsabile di "Atti Persecutori" nei confronti dell’ex fidanzata.

Il provvedimento veniva adottato al termine di una complessa e mirata attività d’indagine svolta dal Commissariato a seguito della querela presentata dalla donna che ha denunciato di subire condotte persecutorie da alcuni anni dall’ex fidanzato, pregiudicato per reati di varia natura tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I comportamenti illeciti consistiti in aggressioni, ingiurie ed umiliazioni avvenivano per strada o nelle vicinanza dell’abitazione della donna provocando un fondato timore per la propria incolumità e quella della sua famiglia, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e limitando quindi le frequentazioni e le uscite di casa che avvenivano sempre in compagnia di famigliari.

L’ultimo episodio, determinante a convincere la vittima a rivolgersi alla Polizia, è accaduto alla fine di gennaio: l’indagato si è fatto trovare sotto casa della persona offesa e, dopo aver atteso il suo arrivo, l'ha minacciata pesantemente.

Le investigazioni svolte dalla polizia hanno permesso di acquisire elementi comprovanti le responsabilità dell’indagato nelle vicende in questione; è stata attivata la prevista procedura denominata Codice Rosso che consentiva all'autorità giudiziaria di emettere in breve tempo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

