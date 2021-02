Il sindaco è al bar dopo le 18

TRESCORE (13 febbraio 2021) - C’era anche il sindaco leghista Angelo Barbati fra le persone che martedì pomeriggio si trovavano all’interno del bar tabacchi Padovani oltre l’orario di chiusura, fissato per le 18. A verificarlo sono stati i carabinieri della stazione di Pandino, intervenuti per un controllo. La violazione di quanto stabilito dall’ultimo Dpcm in materia di contenimento dei rischi del contagio da Coronavirus in zona gialla ha comportato la chiusura dell’esercizio commerciale di viale De Gasperi 25 a partire da mercoledì e per cinque giorni consecutivi e una sanzione pecuniaria al titolare. Il sindaco si scusa: «È stata una leggerezza di cui mi scuso. Stavamo girando il Tg comunale».

