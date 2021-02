Stalking dal cielo, condanna ridotta a 20 mesi per "Batman"

CREMA (12 febbraio 2021) - Condanna alleggerita di otto mesi, per Fabrizio Bolletta, noto anche come Batman o lo stalker volante. La Corte d’appello di Brescia, questo pomeriggio, ha infatti ridotto a un anno e otto mesi la pena, inflitta il 2 marzo del 2019 dal Tribunale di Cremona per gli «atti persecutori», per dirla come il codice, all’ex fidanzata. Le motivazioni dei giudici di secondo grado saranno depositate fra 60 giorni, ma la difesa pensa già al ricorso in Cassazione.

L’agente di commercio, ora cinquantenne, era balzato all’attenzione delle cronache cremasche per i sorvoli radenti del centro storico e non solo, considerato che sfidò pure i carabinieri sfiorandone la caserma, ai comandi del suo parapendio a motore. Ma a portarlo in aula di giustizia non furono le evoluzioni in cielo, sempre compiute esibendo la bandiera col pipistrello del supereroe dei fumetti. O almeno non solo. Perché vittima di quei voli fu l’ex fidanzata.

