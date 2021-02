Fantasy negato: divorzio e polemiche

SONCINO (13 febbraio 2021) - Fantasy addio. Di nuovo, dopo il primo del 2016. La più grande manifestazione italiana dedicata a Tolkien se ne va da Soncino per la seconda volta, fra le polemiche. A deciderlo l’ideatore Massimo Stassano: «Ci lasciano in forse fino all’ultimo minuto, non si può fare. Speriamo che lo stesso trattamento sia riservato a tutti, altrimenti significa che non stiamo simpatici al Comune». Il sindaco Gabriele Gallina tira dritto: «Non sento Stassano da un anno. Vorrebbe annullare qualcosa che non c’è e per la quale non ha mai fatto alcuna richiesta o comunicazione; direi che una manifestazione più fantasy di questa non poteva esserci».

Quasi 100 mila presenze in dieci anni, commercianti che la idolatrano e residenti che a volte storcono il naso, con non poche bagarre e anche un divorzio alle spalle. Il rapporto tra Soncino e l’evento del Signore degli Anelli inventato da Stassano è amore e odio da sempre. Nel 2021, comunque, non si farà o, meglio, trasloca.

