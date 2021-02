Vandali e umidità mandano in tilt le biciclette a noleggio

CREMA (13 febbraio 2021) - Vandalismi, ma anche guasti dovuti all’umidità, come nell’ultimo caso, segnalato giovedì pomeriggio da un utente, che ha riguardato le bici a pedalata assistita ospitate nella stazione di noleggio del centro natatorio Bellini: quattro dei cinque mezzi erano fuori uso, per un problema tecnico, confermato ieri dai responsabili della Ecospazio, divisione della Logiss di Rovereto (Trento), l’azienda che ha in appalto il bike sharing elettrico in città. «L’umidità ha danneggiato i fusibili, dunque le bici non si potevano utilizzare. Ma le riparazioni sono in corso». Nelle scorse settimane, altre due ruote erano state messe fuori uso, invece, da atti vandalici o da guasti. Risultato, delle 36 originariamente messe in servizio a ottobre, ne rimangono disponibili poco più di una ventina.

