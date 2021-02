Edilizia scolastica, dalla Provincia 750 mila euro per la Scuola Casearia

PANDINO (12 febbraio 2021) - Continuano i lavori ed i progetti nel settore dell’edilizia scolastica avviati dalla Provincia di Cremona. Tra questi il progetto definitivo che riguarda l’I.P.A.A. "Stanga" Scuola Casearia di Pandino, con adeguamento sismico ed alle norme di prevenzione incendi. Si tratta di un primo intervento per 750.000 euro (che rientra tra quelli oggetto di contributo assegnato dallo Stato, per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici provinciali a valere sui “mutui BEI 2018/2020”, annualità 2018), a cui ne seguirà un altro per 1.900.000 milioni di euro.

“E’ uno dei tanti interventi di riqualificazione e nuove opere, che stiamo realizzando presso i nostri istituti scolastici, che hanno come mission generale quella di perseguire una migliore sicurezza, funzionalità di spazi e strutture oltre alla riqualificazione energetica”, ha precisato il consigliere provinciale Rosolino Azzali, delegato all’edilizia scolastica e patrimonio.

Nella fattispecie in riferimento alla Scuola Casearia, da sempre specializzata nella formazione di agrotecnici nel settore della filiera lattiero-casearia, presenta una struttura costituita da due corpi di fabbrica, collegati tra loro, la scuola e il caseificio. I lavori previsti dal progetto interesseranno esclusivamente il fabbricato del caseificio ed hanno lo scopo di adeguare la struttura ai carichi previsti dalle normativa vigenti e alla normativa antincendio e sismica.

