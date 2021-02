Un patrimonio di 1.699 case, ma 400 famiglie sono senza

CREMA (12 febbraio 2021) - Si tratta della prima mappatura cremasca di tutti gli alloggi ad affitto calmierato presenti nel territorio, siano essi di proprietà dei Comuni o dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale: la fotografia che ne esce è quella di un’area di oltre 160 mila abitanti in cui non mancano le disponibilità di appartamenti per famiglie in difficoltà, ma nel contempo queste case sono in numero altamente insufficiente a soddisfare la cronica fame di abitazioni. Con oltre 400 famiglie aventi diritto in lista d’attesa nel distretto cremasco (48 Comuni), quest’anno saranno disponibili 114 alloggi. In sostanza verrà soddisfatto il 25% delle richieste. Almeno a livello statistico. Ci sono poi da tenere presenti molte variabili: ad esempio, se la famiglia che ha bisogno della casa vive a Crema e l’abitazione è disponibile in un paese della cintura, non è automatico che la stessa possa accettare di cambiare residenza.

