Il 'Quotidiano in classe' all'istituto Romani

CREMA (12 febbraio 2021) - E insieme ai libri, i quotidiani. Anche la sede cittadina dell'istituto agrario Stanga partecipa al progetto Il quotidiano in classe. Per tre giorni alla settimana, la scuola riceve, attraverso l'edicola di Marco Baselli di piazza Garibaldi, copie de La Provincia e de Il Sole 24 Ore. Ad occuparsi del progetto sono le insegnanti di Lettere Monica Magni e Maria Cristina Zucco e il docente di Economia, nonché direttore della sede di Crema, Attilio Maccoppi. «In quest’anno scolastico - spiega Magni - ho deciso di proporre l'iniziativa alle mie due classi quinte, mentre la collega Zucco lo fa in terza e in quarta. Maccoppi si concentra sul Sole 24 Ore, noi invece utilizziamo La Provincia». Il progetto durerà per tutto l'anno scolastico. Ieri mattina, la lettura del quotidiano locale ha riguardato i 21 studenti della 5G. Il primo obiettivo rimane quello di invogliare i ragazzi a leggere, a documentarsi e a stare informati.

