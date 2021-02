«Suo figlio è nei guai», truffata l’anziana mamma

VAILATE (12 febbraio 2021) - Si fingono poliziotto ed avvocato e la truffano rubandole oro e contanti. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì a Vailate dove un’anziana donna, che è vedova e che abita da sola, è caduta in uno dei più classici raggiri perpetrati ai danni degli ultraottantenni come lei. Verso mezzogiorno a casa della signora è squillato il telefono fisso. Lei ha risposto e dall’altra parte della cornetta un uomo ed una donna si sono presentati come un poliziotto della questura ed un avvocato dicendole che le avrebbero dovuto comunicare una brutta notizia. Uno dei suoi tre figli, con il proprio furgone, aveva investito poco prima una donna, ora in condizioni gravissime e se lei non avesse pagato una sorta di cauzione entro un’ora suo figlio sarebbe stato arrestato. Presa dal panico l’anziana non ha minimamente pensato che si potesse trattare di un raggiro. La truffatrice l’ha trattenuta al telefono il tempo necessario per mandarla in confusione ed impedirle di chiamare i figli. L’anziana ha quindi lasciato in attesa al telefono il finto avvocato ed ha preparato in fretta e furia quello che aveva in casa come denaro contante, 500 euro, e racimolato il suo oro. Subito dopo, qualcuno le ha suonato il campanello. Era il falso esponente delle forze dell’ordine, che si è fatto consegnare soldi e preziosi, promettendole che la questione si sarebbe risolta per poi dileguarsi. Ripreso in mano il telefono, dall’altra parte non c’era più nessuno. La signora ha chiamato uno dei figli ed insieme si sono resi conti della truffa.

