Videocamera per stanare gli incivili

BAGNOLO (11 febbraio 2021) - Il primo passo è stato inviare delle lettere di sensibilizzazione alle famiglie del paese, specificando nei dettagli i corretti comportamenti ambientali, comprese le ovvietà, anche se, purtroppo, è facile constatare come in questo campo spesso non siano tali. Il secondo step ha visto il Comune posizionare su alcuni cestini particolarmente mal utilizzati (ricettacoli di rifiuti domestici, sacchetti di indifferenziato, piuttosto che umido e cartoni) cartelli con l’avviso del rischio di sanzioni. Adesso è arrivato il momento delle multe: cinque gli incivili individuati come responsabili di abbandono di rifiuti e dunque colpiti sul portafoglio, con sanzioni fino ai 600 euro. Il tutto nel giro dell’ultimo mese, dato che testimonia come sia diffusa l’inciviltà.

