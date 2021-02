Studio e lavoro: Mc Donald’s la premia

TORLINO VIMERCATE (11 febbraio 2021) - Si chiama Sara Rega, ha 24 anni e abita a Torlino Vimercati. Frequenta l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica presso l'università Statale di Milano. Da due anni, la ragazza lavora al ristorante Mc Donald's situato lungo la Paullese. Sara è una dei 105 giovani di tutta Italia che ha vinto una borsa di studio del valore di 2.000 euro, messa in palio nell'ambito del progetto Archways to opportunity di Mc Donald's, creato per sostenere la crescita e la formazione professionale dei suoi dipendenti. «Negli ultimi tre anni - spiega Giuseppe Leoni, licenziatario del franchising del ristorante di Bagnolo e di altri cinque in Lombardia, con un totale di 270 dipendenti di 11 nazionalità diverse - Mc Donald's ha investito in Italia un milione e mezzo di euro per corsi di lingua italiana per i suoi dipendenti stranieri e per corsi di inglese per quelli italiani, oltre alle borse di studio per pagare le tasse universitarie».

