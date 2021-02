In 13.000 case arriva la fibra. Lavori per 4 milioni di euro

CREMA (10 febbraio 2021) - Oltre 13 mila unità immobiliari, dagli uffici, alle abitazioni, dai negozi alle aziende, che potranno sfruttare la banda ultra larga per navigare in internet a tutta velocità. La città è pronta al salto nel futuro digitale grazie all’accordo firmato dal Comune con la società Open Fiber. La posa della fibra ottica sarà ultimata nel 2023, in base allo schema di convenzione che disciplina il piano degli interventi di cablatura della città. La società guidata da Elisabetta Ripa investirà direttamente circa 4 milioni di euro per realizzare una nuova infrastruttura, in modalità Ftth (fiber to the home, fibra fino a casa), che assicura una velocità di connessione fino a un Gigabit per secondo. Una rete veloce e a prova di futuro. «La progettazione definitiva dell’infrastruttura, preludio agli interventi esecutivi, terminerà nelle prossime settimane – spiegano in Comune –: la convenzione, che ha validità per 20 anni, stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica e i diritti d’uso sulla nuova infrastruttura, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione. La posa avverrà mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi, con l’obiettivo di limitare i disagi per la circolazione, saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale (ad esempio, la microtrincea). I lavori cominceranno in tarda primavera e dureranno circa 18 mesi». Nell’ambito della convenzione, Open Fiber si è impegnata a raggiungere con la fibra ultraveloce anche 30 edifici di pubblico interesse: non solo case e condomini, quindi, ma anche scuole, uffici e strutture del Comune e altri enti.

