"Sei sale operatorie sempre aperte": l'Asst replica all'ex primario Dossena

CREMA (10 febbraio 2021) - L’impegno per fronteggiare l’emergenza Covid 19 non inficia la gestione ordinaria dell’ospedale Maggiore. Ieri dall’ufficio comunicazione dell’Azienda socio sanitaria territoriale è stata diffusa una nota in replica a quanto sostenuto nei giorni scorsi da Agostino Dossena, ex primario di Anestesia e Rianimazione del nosocomio cittadino. «Crema e Lodi – aveva spiegato il medico – viaggiano a ritmo ridotto. Molti non trovano ascolto e cercano disperatamente risposte nel privato convenzionato». Secondo i vertici dell’Asst, guidata dal direttore generale Germano Pellegata, le cose non stanno così. «Si ritiene doveroso puntualizzare – scrivono dall’ufficio comunicazione – che nella struttura ospedaliera di Asst Crema sono in funzione: una sala operatoria per le emergenze e tre per le attività programmate. A queste si aggiungono due sale di chirurgia ambulatoriale (dedicate ad oculistica ed altre specialità) e una o due destinate alle procedure che necessitano di assistenza anestesiologica».

