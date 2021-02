Pro Sesto decimata dal Covid, a rischio il match contro la Pergolettese

CREMA (9 febbraio 2021) - Sono già 5 i giocatori della Pro Sesto alle prese con il Covid, ma il timore è che il numero dei contagiati possa salire ulteriormente: per questo è a serio rischio il match di sabato contro la Pergolettese, in programma sabato alle ore al Breda. Le recenti esperienze di Como, Piacenza, Juventus under 23, Lucchese e molte altre società inducono al pessimismo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO