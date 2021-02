Furbetti del reddito di cittadinanza, 6 denunciati dai carabinieri

BAGNOLO CREMASCO (9 febbraio 2021) - I carabinieri di Bagnolo Cremasco hanno denunciato sei persone per truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche e per mancanza dei requisiti per reddito di cittadinanza; erogazione del reddito che è stata sospesa.

I militari sono giunti a conclusione di una articolata attività di controllo su alcune persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, scoprendo che per ricevere il beneficio economico avevano reso false informazioni relative alla composizione del proprio nucleo familiare e fornito attestazioni mendaci utili per la concessione.

Due cittadine rumene, entrambi residenti a Bagnolo Cremasco, dal mese di agosto 2020 percepivano indebitamente rispettivamente 492,50 euro e 269,87 euro mensili di reddito di cittadinanza, avendo falsamente dichiarato di essere residenti singolarmente in due diverse abitazioni di Crema, mentre gli accertamenti dei carabinieri hanno verificato che le donne convivono con altri familiari titolari di reddito.

Una terza donna romena percepiva indebitamente, dal mese di agosto 2020, la somma di 500 euro mensili di reddito di cittadinanza, avendo falsamente dichiarato di essere residente nel Comune di Chieve. Anche in questa occasione i risultati delle indagini hanno acclarato la falsità delle dichiarazioni rese per la concessione del reddito di cittadinanza; la donna, infatti, non risiede e non ha mai risieduto in Provincia.

Un cittadino italiano, originario della Provincia di Foggia, percepiva dal mese di aprile 2019, 130 euro mensili di reddito di cittadinanza avendo dichiarato di essere residente a Bagnolo Cremasco mentre è stato appurato che lo stesso era stato cancellato per “irreperibilità” sin dal 2011.

Una signora italiana, nata in provincia di Milano e residente a Bagnolo Cremasco, percepiva indebitamente dall’aprile 2020, 500 euro. In questo caso i militari hanno accertato che la donna convive con persone che usufruiscono di un reddito, a differenza di quanto da lei dichiarato.

Una cittadina di origine egiziana dal mese di maggio 2020 percepiva indebitamente euro 971,06 euro mensili di reddito di cittadinanza; le verifiche, in questo caso eseguite dalla stazione di Bagnolo Cremasco con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno acclarato che la donna lavora con il marito, commerciante di frutta e verdura con negozi a Bagnolo Cremasco e Vaiano Cremasco.

