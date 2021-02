Carnevale, niente sfilata. Ma un carro ci sarà

CREMA (9 febbraio 2021) - La richiesta è stata depositata in Comune e non dovrebbero esserci ostacoli. Per domenica, il Comitato organizzatore del Gran carnevale cremasco propone uno dei suoi carri allegorici: sarà esposto in piazza Duomo, nell’area sotto il Torrazzo. «Niente sfilata, niente musica, solo una presenza simbolica per sottolineare che siamo nel periodo dell’anno in cui ci si maschera e ci si diverte», conferma il presidente del comitato Eugenio Pisati. Il carro sarà quello dedicato al «Gagèt còl so uchèt»: dall’ultimo fine settimana un cartonato della tipica maschera cremasca è stato posizionato davanti all’ingresso della Pro loco.

