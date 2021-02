Studenti disabili discriminati? Mille famiglie in allarme

CREMA (9 febbraio 2021) - «Il nuovo Piano educativo individualizzato, cosi come è stato approvato, non migliora le condizioni degli alunni con disabilità, che nel Cremasco sono più di un migliaio». Ad affermarlo è Laura Bonomi, assistente sociale di Anffas, che si occupa del settore scuola e che si fa portavoce delle lamentele delle famiglie. «Per la prima volta nella storia dell’inclusione scolastica - spiega Bonomi - si potranno esonerare gli studenti disabili dal seguire l’insegnamento di alcune discipline. In sostanza, l'orario scolastico sarà deciso in funzione della presenza dell'educatore e dell'insegnante di sostegno. Quando queste figure mancano, l'allievo con disabilità non frequenterà».

