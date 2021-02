Ambulatorio chiuso, stop a 7.000 accessi all’anno

CREMA (8 febbraio 2021) - Chiuso dal marzo dello scorso anno, con buona pace delle tantissime persone che vi facevano riferimento: la stima parla di 7.000 accessi all’anno. Stiamo parlando dell’ambulatorio infermieristico di piazza Garibaldi gestito dalla Croce Rossa. Chiusura dettata dall’emergenza Covid a cui si aggiunge - pare - anche qualche opera che andrebbe fatta per mettere in sicurezza igienico-sanitaria gli ambienti. Ma, come vedremo, oltre ai tanti disagi procurati c’è anche un discorso economico, perché quel servizio rientra nella convenzione stipulata col Comune attraverso la quale alla Croce Rossa vengono erogati finanziamenti. Servizio, quello di piazza Garibaldi, che - viene fatto notare - non è stato assicurato. La presidente del comitato di Crema della Croce Rossa, Paola Bonciani, non si scompone: «Non c’è nulla di nascosto o di segreto. L’ambulatorio è stato chiuso quando è iniziata l’emergenza Covid e non è stato riaperto visto che l’emergenza ancora non è finita. Un servizio che era su base volontaria. Posso dire che la collaborazione non è comunque finita. Per quanto riguarda il capitolo finanziamenti vanno pagati solo i primi due mesi, così come da redicontazione».

