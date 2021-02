Bar del museo, il Comune va in tribunale

CREMA (7 febbraio 2021) - Il museo è tornato ad aprire i battenti ai visitatori, ma resta orfano di un servizio pubblico importante: il caffè adiacente, struttura di proprietà del Comune da sempre appaltata in gestione ai privati. Quando riaprirà il locale? Per il momento l’amministrazione non ha certezze perché la causa civile relativa all’ultima gestione finirà in tribunale. I legali del Comune e quelli dell'ex gestore del caffè (l’associazione temporanea di impresa tra Le Garzide 2.0 e Le Garzide società agricola semplice) sono convocati a Cremona per il 25 febbraio. Non avere a disposizione il caffè rappresenta un handicap non da poco per il museo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO