Fototrappole contro i padroni incivili

OFFANENGO (6 febbraio 2021) - Il Comune dichiara guerra alle deiezioni canine che sporcano il suolo pubblico e pensa di usare le fototrappole e la videosorveglianza per l’individuazione degli accompagnatori degli animali che non fanno il proprio dovere. Il vice sindaco Daniel Bressan dichiara: «Il problema si è aggravato durante l’inverno, periodo in cui le ore di sole diminuiscono ed il buio favorisce i comportamenti scorretti». La percezione del fenomeno che cresce deriva anche «dall’aumento delle lamentele e delle segnalazioni di episodi di inciviltà da parte di alcuni padroni degli animali. Questo fatto ci ha indotto a prendere immediati provvedimenti restrittivi».

