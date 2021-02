Il Comune rinuncia al forno crematorio

SPINO D'ADDA (5 febbraio 2021) - Il Comune ritirerà la manifestazione d'interesse, inoltrata in Regione prima di Natale, per la costruzione del forno crematorio: lo ha comunicato il sindaco Luigi Poli in una lunga lettera indirizzata ai concittadini. La decisione verrà deliberata nel consiglio di venerdì prossimo, convocato alle 20 in palestra. Viene meno così il progetto di edificare il tempio tra il cimitero e la Paullese.

