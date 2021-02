Schianto tra auto e camion, grave automobilista 26enne

CREMA (5 febbraio 2021) - Grave incidente stamane prima dell'alba sulla tangenziale cittadina all'altezza dello svincolo per Capergnanica. Dai primi accertamenti da parte dei carabinieri si sarebbero scontrate due auto e un camion con a bordo rispettivamente un quarantasettenne, un 26enne e un 52enne. Uno dei tre feriti, il 26enne, è in gravi condizioni ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il 26enne è stato portato dai soccorritori in codice rosso all’ospedale di Crema, mentre non sono gravi un uomo di 47 anni che viaggiava con lui e il 52enne che era alla guida del camion. Sul posto anche gli agenti del commissariato e i vigili del fuoco di Crema. La tangenziale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

