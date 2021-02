Addio a don Galli, aveva 89 anni

CREMA (4 febbraio 2021) - “Don Piero Galli è deceduto improvvisamente ieri in tarda serata, informeremo riguardo alle esequie. Lo affidiamo a Dio nella preghiera con riconoscenza per il suo ministero presbiterale.” Lo ha annunciato il vescovo Daniele Gianotti. Il sacerdote aveva 89 anni, è morto all'ospedale Maggiore, dove era stato trasferito dalla residenza Guerreschi di Capralba nei giorni scorsi. Ordinato nel 1958, aveva ricoperto molti incarichi: Vicario a Vaiano (1958 – 1966) e in Cattedrale (1966 – 1974), cappellano a Crema Nuova (1974 – 1977), direttore dell'ufficio amministrativo diocesano, economo della diocesi per 22 anni (1984-2006), rettore al Santuario Madonna delle Grazie (1977 – 2011) e canonico della Cattedrale (1984 – 2021). Ancora da fissare la data dei funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO