«Aree in vendita, il ricavato finanzierà le nostre opere»

CREMA (5 febbraio 2021) - Di fondi pubblici da spendere, il Comune ne ha pochi, ragion per cui, mai come quest’anno, diventano fondamentali gli introiti delle vendite. Pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria, il bilancio di previsione del 2021 trova uno dei perni nell’alienazione di alcune aree non più strategiche. «Abbiamo in previsione poco più di tre milioni di euro di entrate dalle vendite — spiega l’assessore al Bilancio, l’ex parlamentare del Pd Cinzia Fontana —: la gran parte è legata al comparto del mercato ortofrutticolo (in gran parte inutilizzato Ndr) e dell’attuale caserma dei vigili del fuoco di via Macello». Da quest’area, il Comune conta di ricavare due milioni 616 mila euro. «È divisa in tre lotti — precisa l’assessore —: il mercato ortofrutticolo, il distaccamento dei pompieri e l’appezzamento che sta dietro al mercato stesso. Possiamo decidere di vendere tutto insieme, oppure di mettere a bando i tre lotti separatamente. Per quanto concerne la caserma, è ovvio che potrà essere ceduta solo con la clausola che diventi disponibile, nel momento in cui sarà pronto il nuovo distaccamento».

