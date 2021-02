Università: corso addio, ma restano le bollette

CREMA (4 febbraio 2021) - Dopo l'addio dell'università Statale di Milano, che ha trasferito nel capoluogo regionale il corso di laurea in Informatica, toccherà a Comune e Provincia, proprietari dell'immobile di via Bramante, pagare le utenze. Negli anni in cui il polo universitario funzionava a pieno regime, la spesa per le bollette si aggirava sui 300 mila euro annui. Il sindaco Stefania Bonaldi ha chiesto all'ente provinciale, nella riunione avuta nei giorni scorsi, che ora l'importo delle bollette venga diviso a metà. Questo in attesa che venga istituita una Fondazione che prenda il posto dell'Associazione cremasca studi universitari e che si occupi appunto della gestione del polo di via Bramante. L'edificio che fino a circa un anno fa ha ospitato i corsi di Informatica della Statale, ha bisogno di un profondo intervento di manutenzione, che il Comune spera possa essere finanziato, in grossa parte, dal contributo richiesto alla fondazione Cariplo per i progetti emblematici (un milione di euro) del quale però ad oggi non vi è certezza, essendo 15 quelli candidati. L'intervento rientra nel progetto Ex.O., che il sindaco ha illustrato in Provincia, e che riguarda il rilancio come centro di alta formazione e ricerca e come hub dell'innovazione del polo universitario e della sede ex Olivetti.

