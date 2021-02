Al via raffica di assunzioni in Comune: servono subito 30 persone

CREMA (4 febbraio 2021) - Il Comune potrebbe trasformarsi in uno dei principali datori di nuovi posti di lavoro dell’intero territorio cremasco. La macchina amministrativa, infatti, ha urgente bisogno di forze fresche: mancano all’appello 30 persone, rispetto al numero considerato ottimale per garantire tutte le incombenze senza dover ricorrere a straordinari e rischiare di dover esternalizzare dei servizi. Attualmente i dipendenti sono 160, ne servirebbero dunque quasi il 20% in più. Si profila una raffica di concorsi e di mobilità dagli altri enti. «Nell’ultimo anno la macchina comunale ha registrato molti pensionamenti – sottolinea il sindaco Stefania Bonaldi – con troppi profili non ancora sostituiti a causa dei lockdown dovuti all’emergenza sanitaria e dei blocchi imposti alle procedure di reclutamento; per questo il piano di fabbisogno del personale 2021 è ambizioso».

Tra mancate assunzioni del 2020, pari a nove persone, e dunque riprogrammate per quest’anno, e quelle previste per i prossimi mesi, ovvero 21, si arriva a 30 unità. Molto probabile che per completare il piano, si debba comunque arrivare al 2022.

