Ancora bloccati in Brasile: «Ora aiutateci a rientrare»

CREMONA (4 febbraio 2021) - Una lettera inviata al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e, in contemporanea, inoltrata a tutte le sedi diplomatiche italiane in Brasile. L’ha scritta il vicario dell’oratorio san Luigi di Pandino, don Andrea Lamperti Tornaghi, bloccato in Brasile da ormai due settimane per lo stop dei collegamenti aerei tra Italia e Paese carioca, disposto dal ministero della Salute per evitare la diffusione della variante brasiliana del Coronavirus, ritenuta molto più contagiosa. Con il sacerdote cremonese, da quattro anni e mezzo a Pandino, ci sono anche tre studentesse del paese visconteo: Erica Bottesini, Federica Menclossi ed Elisa Rossetti, oltre a Marco Allegri della parrocchia cittadina di Sant’Agostino e l’incaricato diocesano don Maurizio Ghilardi, prete bergamasco. «Siamo partiti con la consapevolezza – scrive don Andrea – che il nostro aiuto alla popolazione locale potesse avere priorità rispetto ad interessi personali, rassicurati anche dal fatto che le condizioni pandemiche nella Bahia (così come ribadito più volte dai nostri confratelli sul posto e come potuto sperimentare anche da noi in questi giorni) garantissero sufficienti margini di sicurezza. Di questo siamo tuttora convinti. Fiduciosi quindi nell’operato del nostro governo, il quale non ci avrebbe permesso di lasciare l’Italia per esprimere nel mondo quei valori di carità e solidarietà che gli italiani hanno sempre saputo portare all’estero, senza la certezza di permetterci di fare ritorno alle nostre case e alle nostre famiglie, rimaniamo in attesa che anche il ministero della Salute si esprima per quanto di sua competenza».

